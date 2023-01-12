«Похороны состоятся 7 февраля»: вновь объявлено о смерти певца Шарлота (хит «Щека на щеку»)

О смерти исполнителя хита «Щека на щеку» Шарлота сообщили в его аккаунте во «ВКонтакте» 12 января.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«Эдуард скончался. Приносим свои соболезнования. Похороны состоятся 7 февраля», — написано на его страничке.

При этом под трагическим посланием пользователи поставили множество смеющихся смайлов. Дело в том, что Шарлот еще год назад писал, что он якобы умер, а потом выяснилось, что у него вышла новая песня. И он жив. Судя по всему, артист так пытался привлечь внимание к своему треку.

Насколько нынешняя информация соответствует действительности, пока не известно.