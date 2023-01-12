Девушка пришла к стилисту почти без волос: преображение шокирует, посмотрите сами!

Но Аян не только сделала омолаживающий макияж клиентке, но и укладку на редкие волосы. Она сменила посетительнице цвет волос с темного на светлый, так проплешины оказались менее заметны, и сделала воздушные и невесомые ряды прядей, воспользовавшись лаком для сверхсильной фиксации. Получилось, будто до и после преображения — совершенно разные женщины. Это тот случай, когда своим глазам поверить очень трудно!