Севастьянова манко потрогала себя за роскошное тело, сверкнув «межножной щелью»: проказница какая (фото)

Севастьянова манко потрогала себя за роскошное тело, сверкнув «межножной щелью»: проказница какая (фото)

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

Спортсменка выглядит чарующе при любых обстоятельствах.

Гимнастка Каролина Севастьянова стала настоящей королевой социальных сетей благодаря эффектным фотографиям. Звезда умеет позировать и показывать свои достоинства в лучшем виде публике.

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Даже незамысловатые, на первый взгляд, сюжеты с ее участием практически всегда набирают тысячи лайков.

На сей раз Севастьянова отметилась в Куршевеле на канатной дороге с подругой. Знаменитость примерила трендовую куртку пилота из овчины и кожаные облегающие брюки.

Позируя, Севастьянова погладила себя за коленки, приподняв одну ножку и показав манкую щелочку. При этом Каролина устремила игривый взгляд вбок. Какая проказница!

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

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