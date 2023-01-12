Валя Карнавал максимально преувеличила декольте: богатство еле влезло в кадр, а она кривляется

Блогер и певица Валя Карнавал прославилась благодаря своим видео в TikTok и периодически возвращается к истокам, чтобы порадовать подписчиков новыми липсингами. Для нового сюжета красотка нарядилась в топ, который максимально раскрыл зрителям пышность декольте.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Более того, Карнавал не побрезговала пуш-ап, максимально преувеличив свое декольте. В камеру сей натюрморт едва влез, чем привел в восторг добрую половину зрителей. В комментариях фанаты порадовались, увидев свою любимицу в таком ракурсе.