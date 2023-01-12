Анастасия Волочкова показала, какое место в трусах у нее не загорело: белеет сиротливо

Звезда шоу «Балерина в Зазеркалье цирка» Анастасия Волочкова улетела на Мальдивы. Звезда уже неделю наслаждается райской обстановкой и показывает в соцсети, как проводит дни.
В первый же день артистка сгорела на солнце. В последующем она берегла себя, но все равно ей удалось приобрести шоколадный оттенок загара. И полученным оттенком звезда похвасталась весьма оригинально.
Анастасия Волочкова. Фото: соцсети
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Волочкова отодвинула трусы, чтобы показать контраст кожи загорелой и незагорелой. Причинное место оказалось слишком контрастным, и небольшой участок кожи сиротливо белел на смуглом теле артистки.