Анастасия Волочкова показала, какое место в трусах у нее не загорело: белеет сиротливо

Звезда шоу «Балерина в Зазеркалье цирка» Анастасия Волочкова улетела на Мальдивы. Звезда уже неделю наслаждается райской обстановкой и показывает в соцсети, как проводит дни.

В первый же день артистка сгорела на солнце. В последующем она берегла себя, но все равно ей удалось приобрести шоколадный оттенок загара. И полученным оттенком звезда похвасталась весьма оригинально.