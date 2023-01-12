Новости шоу-бизнеса: Пугачева отмывала Галкина* в высоких кабинетах, Меладзе простили в России, Бородина в день имеет 200 тысяч в салоне красоты

Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Главные события в мире шоу-бизнеса 11 января.

Кто живет в замке Пугачевой

Алла Пугачева пыталась продать замок своего пятого мужа в Грязи, но безуспешно. Сейчас стало известно, что в нем живет ее водитель с усыновленным ребенком.

Пугачева обивала пороги за мужа

Алла Пугачева прилетала в августе с Россию не для того, чтобы «вернуться». Оказалось, она намеревалась замолить грехи оскандалившегося мужа Максима Галкина*. Она обивала пороги высоких кабинетов, обещала, что тот навсегда замолчит и не будет никого критиковать, но везде ей дали от ворот поворот.

Бородина в день зарабатывает 200 тысяч на бьюти-бизнесе

Ксения Бородина продает свой салон красоты. Он, судя по объявлению, приносит ей в день 150–200 тысяч рублей.

Меладзе простили в России

Валерий Меладзе прощен в российском суде. Он нарушил условия договора аренды со столичной мэрией, за что его вызвали в Арбитражный суд. Певец арендовал землю под ТЦ «Вантаж» и открыл там ломбард, автошколу и ремонт одежды. По договору он этого делать не мог. В итоге было возбуждено дело об административном правонарушении, но накануне его оправдали.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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