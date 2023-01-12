Новости шоу-бизнеса: Пугачева отмывала Галкина* в высоких кабинетах, Меладзе простили в России, Бородина в день имеет 200 тысяч в салоне красоты

Кто живет в замке Пугачевой

Алла Пугачева пыталась продать замок своего пятого мужа в Грязи, но безуспешно. Сейчас стало известно, что в нем живет ее водитель с усыновленным ребенком.

Пугачева обивала пороги за мужа

Алла Пугачева прилетала в августе с Россию не для того, чтобы «вернуться». Оказалось, она намеревалась замолить грехи оскандалившегося мужа Максима Галкина*. Она обивала пороги высоких кабинетов, обещала, что тот навсегда замолчит и не будет никого критиковать, но везде ей дали от ворот поворот.