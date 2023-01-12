Почему Татьяна Кравченко на самом деле не приехала на свой спектакль в Петербурге

Оказалось, что Кравченко сильно обиделась на Садальского. По ее словам, он стал источником «ушата помоев», которые подхватила пресса: про увольнение Александры Захаровой из «Ленкома» и его комментарии в адрес Марка Варшавера.

«После чего я действительно приняла решение не выходить с артистом Садальским на сцену в антрепризном спектакле, о чем немедленно сообщила администратору», - поведала Кравченко сайту mk.ru. - «Как можно выходить на сцену с человеком, который позволяет себе оскорбительные и бездоказательные заявления в СМИ в адрес известных и уважаемых людей, с которыми я работаю и которым благодарна?».

Правда, Садальский выдвинул свою версию отсутствия Кравченко с ним в антрепризе. По его словам, Татьяна Эдуардовна страдает пьянством, поэтому в новогодние каникулы не смогла играть.

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