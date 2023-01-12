Илана Юрьева слилась с природой в Таиланде: зеленое бикини, отсутствие макияжа, выгоревшие волосы

Звезда комедийного шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева продолжает отдыхать в Таиланде и уже даже сравнила курорт с Мальдивами. Остров Рача поразил ее своим белоснежным пляжем и чистейшим морем, поэтому получил от знаменитости похвалу.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Сама Илана уже загорела, ее волосы выгорели. Как сейчас она выглядит, Юрьева показала подписчикам в микроблоге.

Позировала красавица в зеленом бикини на завязках, рядом с зеленью острова, без макияжа и фотошопа. Единение с природой вдохновило ее на честность. «No filters. Сливаюсь с природой», - подписала кадр актриса.