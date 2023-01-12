«У меня не было новогоднего стола»: невестка Орбакайте пожаловалась на жизнь в США – голодает

Сбежавшая вслед за мужем Никитой Пресняковым из страны Алена Краснова пожаловалась в соцсетях, что голодает. В Новый год у нее не было новогоднего застолья с обилием салатов и вкусных угощений, к которому она, как и многие соотечественники, привыкла. Из-за этого она даже похудела.

«Че, сколько наели на праздники? У меня не было новогоднего стола, поэтому на весах даже минус. Но с другой стороны, грустно, не ощутила все прелести», - пожаловалась звезда.

Невестка Орбакайте показала, как торчат ее ребра. Судя по всему, девушка сильно голодает вдали от дома.

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