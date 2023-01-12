Бывший, плачь и смотри: Севастьянова упаковала объемистую плоть в кожаный лиф

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова уехала отдыхать на Куршевель. Красавица ежедневно покоряет горные склоны, а вечерами проводит время в уютной дружеской компании.

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На вечеринку красотка как следует нарядилась. Она показала себя на селфи, и подписчики увидели, что она облачилась в кожаный лиф, подчеркнувший прелести гимнастки. Бывший бойфренд Каролины явно от таких ракурсов взрыдает, осознав, какой красоты лишился.

Напомним, что недавно Севастьянова рассталась после пяти лет отношений с бизнесменом Александром Мазановым.