Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко впервые высказалась о своем алкоголизме

Актриса Татьяна Кравченко впервые высказалась о своем алкоголизме. Звезде пришлось оправдываться после того, как ее в возлияниях обвинил Стас Садальский. Мол, актриса не приехала в Петербург на свой спектакль из-за возлияний, подвела всю труппу, антрепризу чуть не сорвала.
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Звезда «Сватов» в интервью сайту mk.ru объяснила, что информация, распространенная Садальским, – это клевета.
«Тиражирование мифов о моей алкогольной зависимости омерзительно. За все время моей долгой актерской карьеры в театре и в кино я не сорвала ни одной репетиции, ни одного спектакля, ни одной съемки.
В «Ленкоме» это вообще было невозможно, артисты за подобные проступки увольнялись Марком Анатольевичем Захаровым немедленно. И сегодня, уверяю вас, в театре железная дисциплина», - пояснила Кравченко.