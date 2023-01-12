Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко впервые высказалась о своем алкоголизме

Актриса Татьяна Кравченко впервые высказалась о своем алкоголизме. Звезде пришлось оправдываться после того, как ее в возлияниях обвинил Стас Садальский. Мол, актриса не приехала в Петербург на свой спектакль из-за возлияний, подвела всю труппу, антрепризу чуть не сорвала.

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Звезда «Сватов» в интервью сайту mk.ru объяснила, что информация, распространенная Садальским, – это клевета.