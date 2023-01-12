Юлия Михалкова показала, откуда растут ее ножки: задрала халатик, обнажила прелести

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова в новогодние каникулы приняла участие в новом проекте, посвященном театру. Красавица примерила на себя роскошное нижнее белье и позировала в коридорах храма Мельпомены, поразив всех поклонников в Сети своим новым образом.
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Михалкова примерила бюстье и пояс от чулок. Сверху она накинула халатик, но в разных ракурсах показала разную степень откровенности. Привес в кресло, красотка задрала подол, и все увидели, откуда ноги растут. Пышные бедра звезды и другие прелести в кружевах порадовали фолловеров.
«Вот он эротизм природного откровения», «Вы ли это?», «Потрясающие фото», «А можно фирму белья, очень красивое», «Давай еще!», «Звезда», «Красавица», «Даже не слов, я онемел», - не скупятся люди на комплименты.
Юлия Михалкова. Фото: соцсети