Домой не торопится: стало известно местонахождение оскандалившегося Газманова

На новогодних каникулах Олег Газманов крупно оскандалился. Певец выступал в Дубае на частной вечеринке, и его пытались спровоцировать отдыхающие высказаться против происходящего. Вместо того, чтобы открыто напомнить всем о своем патриотизме, певец попросил дать ему отдохнуть. Многие соотечественники его за это осудили.
После скандала Газманов спешно покинул Дубай в неизвестном направлении. Дома он тоже не объявился. Но накануне вскрылось его нынешнее местонахождение.
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О том, где Газманов, сообщила Лера Кудрявцева. Телеведущая показала артиста у себя в микроблоге: «Встретились с Олегом в гостеприимном Омане. Ох уж наши разговоры по душам». Сам певец не публикует контент из Омана.
Олег Газманов и Лера Кудрявцева. Фото: соцсети