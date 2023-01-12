Домой не торопится: стало известно местонахождение оскандалившегося Газманова

После скандала Газманов спешно покинул Дубай в неизвестном направлении. Дома он тоже не объявился. Но накануне вскрылось его нынешнее местонахождение.

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О том, где Газманов, сообщила Лера Кудрявцева. Телеведущая показала артиста у себя в микроблоге: «Встретились с Олегом в гостеприимном Омане. Ох уж наши разговоры по душам». Сам певец не публикует контент из Омана.