Надорвала пах и не может ходить: Анастасия Волочкова пострадала от шпагатов

Экс-солистка Большого театра Анастасия Волочкова сделала шокирующее признание. Оказывается, на Мальдивах у звезды случилась настоящая беда. Здесь у нее обострилась травма, которая беспокоит последние месяцы, и из-за которой ей приходится выступать на обезболивающих.

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У Волочковой надорван пах, это профессиональная беда балерины. И на острове она посетила спортивный зал, чтобы узнать, в каком тонусе находятся ее мышцы, и буквально взрыдала от боли.

«Моим связкам очень тяжело. Шпагат - это непростая работа, которая вызывает воспалительный процесс на протяжении всей моей трудовой деятельности. И когда паховая зона начинает воспаляться, это проходит очень долго…», - призналась звезда.

Из-за страданий звезда ходить не может, передвигается на багги. И по прилете в Москву намерена обратиться за помощью врачей.

По материалам сайта mk.ru.