Валя Карнавал в тонком джемпере показала свою шаровидную грудь: «близняшки» маняще сбились в кучку

Недавно Валя отдохнула на Бали с женихом Сашей Стоуном. Она успела засветить свои формы в мини-бикини. А вот теперь блогерша решила опубликовать фото, на котором предстала в джинсах и тонком джемпере. Карнавал засветила свою округлую грудь. Она не стала прятать ложбинку греха. Звезда надменно смотрела в камеру.

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