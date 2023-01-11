Валя Карнавал в тонком джемпере показала свою шаровидную грудь: «близняшки» маняще сбились в кучку

Валя Карнавал уже давно стала знаменитостью. Она не только снимает ролики для соцсетей, но и поет. В 2020 году девушка попала в список самых высокооплачиваемых юных звезд. В 21 год она может позволить себе путешествовать, ездить на дорогих машинах и носить люксовые вещи. Миллионерша не перестает дразнить поклонников.
Недавно Валя отдохнула на Бали с женихом Сашей Стоуном. Она успела засветить свои формы в мини-бикини. А вот теперь блогерша решила опубликовать фото, на котором предстала в джинсах и тонком джемпере. Карнавал засветила свою округлую грудь. Она не стала прятать ложбинку греха. Звезда надменно смотрела в камеру.
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники были взбудоражены. Многие отметили, что она не сможет спрятать свою красоту даже в зимних нарядах. «Ну что за куколка», «Очень аппетитные формы», «Такие формы не спрятать», «Размер больше 3-го, а кажется весь 5-й», «Ложбинка виднеется», «Обтянула свои шары», — стали писать подписчики.