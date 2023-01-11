В кружевном бюстье и поясе для чулок: Михалкова раскинула руки –—наберите воздуха и смотрите, что у нее под халатиком

Актриса Юлия Михалкова в соцсетях пользуется огромной популярностью. И ее заслуги на сцене здесь ни при чем.
Юлия Михалкова часто демонстрирует горячие снимки, которые поддерживают интерес к ней определенной части публики. Эксплуатируя свое тело, звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова имеет большой успех.
На этот раз Юлия Михалкова запечатлелась в ретро-белье. На фото актриса позирует в кружевном бюстье и поясе для чулок. Поверх всей этой красоты наброшен халатик. Юлия Михалкова подняла руки вверх, чтобы всем было видно, что у нее надето под халатом.
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Юлия Михалкова в нижнем ретро-белье. Фото: соцсети
«Откровенно говоря, я испытываю особое, почти физическое удовольствие, когда оказываюсь в ситуации, где у тебя нет права на ошибку. И страшно, и очень интересно, и волна адреналина накрывает с головой. Это одна из причин, почему, работая в кино, я никогда не откажусь от театральной сцены. В кино всегда есть право на второй дубль. Не получилось — пересняли. В театре такого права нет. Вышел на сцену — работай с первого раза», — написала под фото Юлия Михалкова.