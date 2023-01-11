В кружевном бюстье и поясе для чулок: Михалкова раскинула руки –—наберите воздуха и смотрите, что у нее под халатиком

Актриса Юлия Михалкова в соцсетях пользуется огромной популярностью. И ее заслуги на сцене здесь ни при чем.

Юлия Михалкова часто демонстрирует горячие снимки, которые поддерживают интерес к ней определенной части публики. Эксплуатируя свое тело, звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова имеет большой успех.

На этот раз Юлия Михалкова запечатлелась в ретро-белье. На фото актриса позирует в кружевном бюстье и поясе для чулок. Поверх всей этой красоты наброшен халатик. Юлия Михалкова подняла руки вверх, чтобы всем было видно, что у нее надето под халатом.

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