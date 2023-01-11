Звезда сериала «Интерны», 39-летняя Лидия Арефьева стала участницей «Дома-2»

Актриса, модель и астролог, 39-летняя Лидия Арефьева стала участницей реалити-шоу «Дом-2». Поклонников красавицы-брюнетки удивило ее решение. Но Лидия Арефьева четко формулирует свои цели на проекте. Она прекрасно понимает, для чего оказалась на телестройке.

Лидия Арефьева намерена найти под камерами любовь и подарить избраннику ребенка. Лидия Арефьева была замужем, но мамой стать ей пока не удалось.

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