Звезда сериала «Интерны», 39-летняя Лидия Арефьева стала участницей «Дома-2»

Актриса, модель и астролог, 39-летняя Лидия Арефьева стала участницей реалити-шоу «Дом-2». Поклонников красавицы-брюнетки удивило ее решение. Но Лидия Арефьева четко формулирует свои цели на проекте. Она прекрасно понимает, для чего оказалась на телестройке.
Лидия Арефьева намерена найти под камерами любовь и подарить избраннику ребенка. Лидия Арефьева была замужем, но мамой стать ей пока не удалось.
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39-летняя Лидия Арефьева — человек медийный. Она принимала участие в конкурсе «Мисс Украина», заняв второе место. Фотографии Лидии Арефьевой украшали мужские журналы, красавица принимала участие в съемках рекламы в качестве модели.
За плечами Лидии Арефьевой роли в сериалах «Интерны», «Бедная Настя», «Час Волкова» и других. Появлялась Лидия Арефьева и в программе Первого канала «Давай поженимся!», она заменяла астролога Василису Володину, давая рекомендации потенциальным женихам и невестам.