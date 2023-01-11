Клава Кока бесстыдно обнажила «бугры страсти» на мексиканском пляже: еще и язычком поиграла

На этот раз Клава устроила себе длительный отпуск. Еще недавно она была на горнолыжном курорте, а потом гуляла по Лос-Анджелесу. А вот 11 января певица оказалась в Мексике. Она сразу отправилась на пляж. Блондинка обнажила свои прелести, позируя в алом мини-бикини. Она прижалась грудью к полотенцу, оголив пышные полушария. Кока игриво высунула язык изо рта.

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