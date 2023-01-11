Клава Кока бесстыдно обнажила «бугры страсти» на мексиканском пляже: еще и язычком поиграла

Клава Кока является известной певицей. Она уже больше 5 лет выступает на сцене и может похвастаться большим количеством хитов. Блондинка отличается не только заводными треками, но и броским стилем. Она не боится подчеркивать свои достоинства, облачаясь в провокационные наряды. В 26 лет звезда обладает подтянутыми формами.
На этот раз Клава устроила себе длительный отпуск. Еще недавно она была на горнолыжном курорте, а потом гуляла по Лос-Анджелесу. А вот 11 января певица оказалась в Мексике. Она сразу отправилась на пляж. Блондинка обнажила свои прелести, позируя в алом мини-бикини. Она прижалась грудью к полотенцу, оголив пышные полушария. Кока игриво высунула язык изо рта.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники осыпали комплиментами звезду. Многие отметили, что она выглядит очень привлекательно. «Как мы этого ждали», «Такую красоту прячешь под одеждой», «Ну какая красотка», «Близняшки убегают», «Это очень будоражит», «Ложбинка, в которой можно утонуть», «Бугры страсти так и манят», — стали писать подписчики.