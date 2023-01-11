Засветила изъяны: 56-летняя Рената Литвинова обнажила неидеальную спину со старческим пигментом на коже

Актриса Рената Литвинова, почти год назад покинувшая Россию, дала понять, что в Париже востребована.
В телеграм-канале Рената Литвинова поделилась снимком, который сделала во время репетиции в театре.
К камере Рената Литвинова повернулась полу-боком. Актриса облачена в мерцающее черное платье с открытой спиной, а из-за направленного на нее света обнажились все возрастные изъяны на коже.
Рената Литвинова, которой 12 января исполнится 56 лет, продемонстрировала, что не стесняется изменений и старческой пигментации.
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Рената Литвинова с обнаженной спиной. Фото: соцсети
«Трепещу и репетирую сегодня в нашем театре», - поделилась под фото Рената Литвинова.
Поклонники Ренаты Литвиновой тут же восхитились ее грацией и красотой.
«Пусть музы будут с вами», «Звезда», «Какое фото сексуальное», - высказались в Сети.