Засветила изъяны: 56-летняя Рената Литвинова обнажила неидеальную спину со старческим пигментом на коже

Рената Литвинова

Рената Литвинова. Фото: Global Look Press

Актриса Рената Литвинова запечатлелась во время репетиции в театре.

Актриса Рената Литвинова, почти год назад покинувшая Россию, дала понять, что в Париже востребована.

В телеграм-канале Рената Литвинова поделилась снимком, который сделала во время репетиции в театре. 

К камере Рената Литвинова повернулась полу-боком. Актриса облачена в мерцающее черное платье с открытой спиной, а из-за направленного на нее света обнажились все возрастные изъяны на коже.

Рената Литвинова, которой 12 января исполнится 56 лет, продемонстрировала, что не стесняется изменений и старческой пигментации.

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Рената Литвинова с обнаженной спиной. Фото: соцсети

«Трепещу и репетирую сегодня в нашем театре», - поделилась под фото Рената Литвинова.

Поклонники Ренаты Литвиновой тут же восхитились ее грацией и красотой.

«Пусть музы будут с вами», «Звезда», «Какое фото сексуальное», - высказались в Сети.

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