Муцениеце устроила вечеринку с игрой в лазертаг в честь 10-летия сына: Прилучный не пришел

Агата Муцениеце является актрисой, а также мамой. 8 лет она прожила в браке с Павлом Прилучным. Примечательно, что их считали одной из самых гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Однако в 2020 году оказалось, что все было не так идеально. Супруги развелись, несмотря на то, что у них уже было двое детей.
Теперь Агата живет в квартире с сыном Тимофеем и дочкой Мией. А вот Прилучный снова женился. С супругой Зепюр Брутян артист поселился в большом особняке. Он иногда видится с детьми и берет их с собой в поездки. Недавно с ним звезда сериала «Мажор» встретил Рождество.
А вот 11 января Тимофей отмечает день рождения. Муцениеце не только поздравила его в соцсети, но и закатила вечеринку. Все было украшено воздушными шарами, аниматоры показывали игры, а также именинник сыграл в лазертаг. Кульминацией праздника стал торт со свечками.
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«Люблю! Спасибо что ты есть у меня», – заявила Агата.
Примечательно, что Прилучный на празднике не появился. Однако сына он поздравил в соцсети. Поклонники тоже присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что Тимофей копия папы.
«Наблюдаю ща вами и радуюсь! Вы с детьми — отличная боевая команда», «Тимофей красавчик», «Праздник шикарный», «Какая вы отличная мама», «Тима копия папы», – прокомментировали пост подписчики.
Агата Муцениеце с дочкой и сыном. Фото: соцсети звезды