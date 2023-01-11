Муцениеце устроила вечеринку с игрой в лазертаг в честь 10-летия сына: Прилучный не пришел

Теперь Агата живет в квартире с сыном Тимофеем и дочкой Мией. А вот Прилучный снова женился. С супругой Зепюр Брутян артист поселился в большом особняке. Он иногда видится с детьми и берет их с собой в поездки. Недавно с ним звезда сериала «Мажор» встретил Рождество.

А вот 11 января Тимофей отмечает день рождения. Муцениеце не только поздравила его в соцсети, но и закатила вечеринку. Все было украшено воздушными шарами, аниматоры показывали игры, а также именинник сыграл в лазертаг. Кульминацией праздника стал торт со свечками.

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