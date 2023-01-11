«Омерзительно»: звезда «Сватов» Татьяна Кравченко набросилась на Стаса Садальского за непотребство

«Как можно выходить на сцену с человеком, который позволяет себе оскорбительные и бездоказательные заявления в СМИ в адрес известных и уважаемых людей, с которыми я работаю и которым благодарна?

Дальнейшие поступки Садальского подтвердили правильность моего решения. Тиражирование мифов о моей алкогольной зависимости омерзительно. За все время моей долгой актерской карьеры в театре и в кино я не сорвала ни одной репетиции, ни одного спектакля, ни одной съемки.

В «Ленкоме» это вообще было невозможно, артисты за подобные проступки увольнялись Марком Анатольевичем Захаровым немедленно. И сегодня, уверяю вас, в театре железная дисциплина. Я не хочу даже комментировать и давать характеристику самому Садальскому и опускаться до его уровня». - высказалась Татьяна Кравченко.