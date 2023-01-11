«Омерзительно»: звезда «Сватов» Татьяна Кравченко набросилась на Стаса Садальского за непотребство

Скандал разгорелся в первые дни наступившего года. Звезда сериала «Сваты», актриса Татьяна Кравченко не вышла на одну сцену со Стасом Садальским в антрепризном спектакле, а тот немедленно обвинил ее в алкоголизме.
Выдержав паузу, Татьяна Кравченко объяснила, что не пожелала играть в одном спектакле со Стасом Садальским после его заявления об увольнении из «Ленкома» Александры Захаровой, которое не соответствует действительности. Возмутило Татьяну Кравченко и еще несколько высказываний Садальского, а его слова о ее любви к спиртному Кравченко назвала мерзостью.
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«Как можно выходить на сцену с человеком, который позволяет себе оскорбительные и бездоказательные заявления в СМИ в адрес известных и уважаемых людей, с которыми я работаю и которым благодарна?
Дальнейшие поступки Садальского подтвердили правильность моего решения. Тиражирование мифов о моей алкогольной зависимости омерзительно. За все время моей долгой актерской карьеры в театре и в кино я не сорвала ни одной репетиции, ни одного спектакля, ни одной съемки.
В «Ленкоме» это вообще было невозможно, артисты за подобные проступки увольнялись Марком Анатольевичем Захаровым немедленно. И сегодня, уверяю вас, в театре железная дисциплина. Я не хочу даже комментировать и давать характеристику самому Садальскому и опускаться до его уровня». - высказалась Татьяна Кравченко.
По материалам MK.RU.