«Сколько любви в этих глазах»: Ани Лорак отметилась в объятиях высокого незнакомца (видео)

Ани Лорак уже давно выступает на сцене. Она стала популярной исполнительницей. В прошлом году артистка на время уезжала из России, но потом вернулась. Вместе с дочкой Софией ее видели в гостях у Филиппа Киркорова. Также звезда принимала участие в новогодних концертах. Примечательно, что после развода с турецким бизнесменом она редко говорит о личной жизни.
Однако 11 января Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) поделилась неожиданным кадрами. На видео она запечатлена в мини-платье и косухе. Певица предстала в объятиях высокого молодого человека спортивного телосложения. Она не могла сдержать улыбку. Лорак находилась в теплой стране. По всей видимости, кадры были сделаны в Испании, где она отдыхала в ноябре.
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«Начинается что-то новое», — заявила певица.
Поклонники поразились увиденному. Одни посчитали, что это ее новый возлюбленный, а другие решили, что так артистка анонсировала новый клип. «Каролина, какая вы прекрасная», «Так прекрасно видеть вас с такой очаровательной улыбкой», «Сколько любви в этих глазах», «И в 44 года можно найти любовь с такими ножками», — стали писать подписчики.