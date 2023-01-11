«Сколько любви в этих глазах»: Ани Лорак отметилась в объятиях высокого незнакомца (видео)

Однако 11 января Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) поделилась неожиданным кадрами. На видео она запечатлена в мини-платье и косухе. Певица предстала в объятиях высокого молодого человека спортивного телосложения. Она не могла сдержать улыбку. Лорак находилась в теплой стране. По всей видимости, кадры были сделаны в Испании, где она отдыхала в ноябре.

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