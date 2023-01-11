Красивая семья: Леша Самсонов из «Дома-2» поделился редким снимком с женой и детьми — как они выглядят

Бывший участник «Дома-2» Алексей Самсонов счастлив во втором браке с женой Марией. Пара уже несколько лет вместе. Мария сумела прекрасно поладить с сыном Самсонова от первого брака, малышом Мироном. Нашел общий язык с дочерью супруги и Леша Самсонов.

В микроблоге Самсонов поделился редким семейным кадром, на котором предстал с Марией, ее дочкой и сыном Мироном. Сделал он это в честь своего дня рождения.

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