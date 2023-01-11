Красивая семья: Леша Самсонов из «Дома-2» поделился редким снимком с женой и детьми — как они выглядят

Леша Самсонов и его жена Мария

Леша Самсонов и его жена Мария. Фото: соцсети

Экс-участник реалити-шоу Леша Самсонов отпраздновал с близкими свой день рождения.

Бывший участник «Дома-2» Алексей Самсонов счастлив во втором браке с женой Марией. Пара уже несколько лет вместе. Мария сумела прекрасно поладить с сыном Самсонова от первого брака, малышом Мироном. Нашел общий язык с дочерью супруги и Леша Самсонов.

В микроблоге Самсонов поделился редким семейным кадром, на котором предстал с Марией, ее дочкой и сыном Мироном. Сделал он это в честь своего дня рождения.

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Леша Самсонов с женой и детьми. Фото: соцсети

«С днем рождения меня. Ну, вот и стукнуло мне 38 годиков», — написал под фото Леша Самсонов.

Напомним, Леша Самсонов ранее был женат на Юлии Щаулиной. Пара со скандалом развелась, Юлия некоторое время не давала бывшему мужу видеться с сыном, но позже сменила гнев на милость, и сейчас Леша Самсонов принимает активное участие в воспитании Мирона.

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