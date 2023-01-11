Модель Валя Иванова оголила свои «мячики» в лифе без пуш-ап: соблазняет Тимати на камеру

Тимати давно стал завидным холостяком. Он уже много лет выступает на сцене и развивает свой бизнес. А вот искать себе жену артист не торопится. При этом рядом с ним постоянно оказываются красотки с длинными ногами. Он был в отношения с Аленой Шишковой, а потом с Анастасией Решетовой. В 2022 году у него закрутился роман с моделью Валей Ивановой.
На этот раз пара вместе улетела отдыхать. Избранница рэпера делится смелыми кадрами с курорта. Из одежды, по всей видимости, она взяла лишь купальники.
На новых кадрах Иванова покрасовалась в белоснежном мини-бикини и шортах. Она решила показать грудь во всей красе в лифе без пуш-ап. Брюнетка скрыла глаза, надев панамку.
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Поклонники привыкли к тому, что девушки Тимати отличаются раскованностью. Однако фигура Вали многих сразила. «Ого, вот это формы», «Мячики как на подбор», «Тут есть что показать», «Видео словно для Тимати снимает. Соблазн чистой воды», «Ой, тут все видно», «Хочется пожамкать», — стали писать в Сети.
Валя Иванова. Фото: соцсети звезды