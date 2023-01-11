Модель Валя Иванова оголила свои «мячики» в лифе без пуш-ап: соблазняет Тимати на камеру

На этот раз пара вместе улетела отдыхать. Избранница рэпера делится смелыми кадрами с курорта. Из одежды, по всей видимости, она взяла лишь купальники.

На новых кадрах Иванова покрасовалась в белоснежном мини-бикини и шортах. Она решила показать грудь во всей красе в лифе без пуш-ап. Брюнетка скрыла глаза, надев панамку.

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