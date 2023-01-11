Широкая талия, расплющенная грудь: Волочкова в розовом бикини встала в позу рядом с пальмой, засветив нюансы фигуры

Известная балерина Анастасия Волочкова в свои без малого 47 лет прекрасно выглядит и имеет стройную, подтянутую фигуру.
В эти дни звезда балета отдыхает на Мальдивах, где с удовольствием демонстрирует свое тело. Правда, по мнению поклонников, Анастасия Волочкова не всегда выбирает удачные для этого бикини.
На этот раз Анастасия Волочкова предстала в розовом купальнике, который визуально сделал ее талию широкой, а лиф буквально расплющил грудь.
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Анастасия Волочкова в бикини. Фото: соцсети
Анастасия Волочкова пригласила поклонников отметить ее день рождения 20 января. К этому дню она уже вернется в Россию и отправится праздновать свое 47-летие в спа-отель.
«Если совпадем именно в эти выходные, с 20 января, буду рада встрече. Спою для вас, пообщаемся и эти три дня проведем на позитиве. Я вернусь к этому времени и буду с вами», — пообещала Анастасия Волочкова.