Широкая талия, расплющенная грудь: Волочкова в розовом бикини встала в позу рядом с пальмой, засветив нюансы фигуры

Известная балерина Анастасия Волочкова в свои без малого 47 лет прекрасно выглядит и имеет стройную, подтянутую фигуру.

В эти дни звезда балета отдыхает на Мальдивах, где с удовольствием демонстрирует свое тело. Правда, по мнению поклонников, Анастасия Волочкова не всегда выбирает удачные для этого бикини.

На этот раз Анастасия Волочкова предстала в розовом купальнике, который визуально сделал ее талию широкой, а лиф буквально расплющил грудь.

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