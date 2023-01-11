Лобода в платье без белья засветила напряженные «вишенки» на побережье: ветерок обласкал прелести

Светлана Лобода уже давно смогла стать знаменитой. Много лет она выступал в России. Однако в прошлом году артистка уехала и заявила, что не вернется. Она активно гастролирует. Свою семью блондинка перевезла в Европу. Теперь она редко рассказывает о своей жизни. Но на этот раз звезда поделилась кадром с отдыха.
В кадре Лобода прогуливается по побережью. Она решила облачиться в шелковое платье с декольте. Наряд подчеркнул ее формы. Блондинка предпочла не надевать нижнее белье. Она блеснула округлым бюстом и изящным станом. Светлана не стала прятать свои прелести от камеры.
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Светлана Лобода. Фото: соцсети звезды
Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие восхитились фигурой 40-летней артистки. «Просто огонь», «Самая красивая», «Ангел или видение», «Фигура бесподобная», «Бум-бум! Вот это виды», «Какая у вас талия», «А без лифчика видно все», «Вишенки торчат», «А мы разглядели ваши прелести», — стали писать подписчики.