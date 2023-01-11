Лобода в платье без белья засветила напряженные «вишенки» на побережье: ветерок обласкал прелести

В кадре Лобода прогуливается по побережью. Она решила облачиться в шелковое платье с декольте. Наряд подчеркнул ее формы. Блондинка предпочла не надевать нижнее белье. Она блеснула округлым бюстом и изящным станом. Светлана не стала прятать свои прелести от камеры.

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