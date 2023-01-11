«Пыталась вернуть Максима на экраны»: Пугачева унижалась перед чиновниками из-за Галкина* во время приезда в Россию

Стало известно, ради чего на самом деле Алла Пугачева прилетала в Россию осенью 2022 года. Как выяснилось, Алла Пугачева намеревалась навсегда вернуться домой, а для этого нужно, чтобы в России смог зарабатывать деньги ее муж, шоумен Максим Галкин*.
По некоторым данным, Алла Пугачева во время своего пребывания в России обивала пороги высоких кабинетов, унижалась перед чиновниками, моля разрешить ее мужу вернуться на экраны и сцены страны.
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«Алла Борисовна пыталась вернуть Максима Галкина* на телеэкраны, обошла немало кабинетов. Даже, по слухам, обещала, что в соцсетях Максима не будет больше политических постов. Но телевизионные начальники только развели руками: мол, даже если вернем Галкина*, народ его не примет», — рассказал источник в телевизионных кругах.
По материалам kp.ru.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.