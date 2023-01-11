Умерла легендарная супермодель 90-х Татьяна Патитц

11 января стало известно, что ушла из жизни топ-модель Татьяна Патитц. Ей было всего 56 лет. Причина смерти пока неизвестна.
Она была одной из супермоделей «большой шестерки». Анна Винтур называла ее «европейским символом шика». Татьяна была любимицей Питера Линдберга, Патрика Демаршелье, Энни Лейбовиц и фотографа Херба Ритца.
«Я никогда не продавала свою душу», — говорила Патитц в интервью 2020 года.
Родившись в Гамбурге у матери-эстонки и отца-немца, она переехала со своей семьей в идиллический приморский город на юге Швеции, когда была совсем маленькой. В 1983 году, будучи 17-летним сорванцом и наездницей, она приняла участие в конкурсе элитных моделей в Стокгольме.
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Она заняла третье место в Швеции. Призом стала поездка в Париж и срочный контракт. Но, как писал Vogue в 1988 году, «звезда не родилась быстро. Татьяна год не находила работы».
Крестным отцом ее карьеры называли Питера Линдберга. Именно он снимал Патитцу для знаменитого изображения «Белые рубашки: шесть супермоделей, Малибу» в 1988 году, пишет Vogue. Напомним, что в шестерку супермоделей 1990-х входили также: Кристи Тарлингтон, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс.