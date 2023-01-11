Умерла легендарная супермодель 90-х Татьяна Патитц

«Я никогда не продавала свою душу», — говорила Патитц в интервью 2020 года.

Родившись в Гамбурге у матери-эстонки и отца-немца, она переехала со своей семьей в идиллический приморский город на юге Швеции, когда была совсем маленькой. В 1983 году, будучи 17-летним сорванцом и наездницей, она приняла участие в конкурсе элитных моделей в Стокгольме.

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Она заняла третье место в Швеции. Призом стала поездка в Париж и срочный контракт. Но, как писал Vogue в 1988 году, «звезда не родилась быстро. Татьяна год не находила работы».

Крестным отцом ее карьеры называли Питера Линдберга. Именно он снимал Патитцу для знаменитого изображения «Белые рубашки: шесть супермоделей, Малибу» в 1988 году, пишет Vogue. Напомним, что в шестерку супермоделей 1990-х входили также: Кристи Тарлингтон, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс.