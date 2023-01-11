«Вы стали чуждыми элементами»: актер «Большой разницы» разнес Ивана Урганта, намекнувшего на возвращение на ТВ

Телеведущий и актер Вячеслав Манучаров, ставший известным после участия в юмористическом шоу «Большая разница», в своем микроблоге разнес Ивана Урганта, попутно задев и шоумена Максима Галкина* .

Вячеслав Манучаров заявил. что обоим не место на российском телевидении.

«В телевизоре вас не хотят видеть не злые чиновники или коварные завистники, к которым вы, наверное, относите и меня, а люди. Люди нашей страны не хотят видеть ни вас, ни Галкина в эфире главного канала страны. Вы стали чуждыми элементами, которые отторг коллективный иммунитет.

Понимаю, после стольких лет на небосклоне это трудно понять и принять. К тому же, никто не отменял колоссальную силу либеральной среды, в которой вы находитесь, где, наверняка, каждый убеждает вас в вашей гениальности и незаменимости. Но все проходит. Пройдет и это», - написал Вячеслав Манучаров в микроблоге.