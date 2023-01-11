Самбурская в трусиках-шортах обнажила свои мощные бедра на камеру: рельеф мышц ошеломляет

На этот раз Настасья решила покрасоваться после тренировки. Она была в топе и трусиках-шортах с леопардовым принтом. Актриса решила поиграть рельефом фигуры на камеру. Она обнажила свои мощные бедра и широкие плечи. Самбурская ранее признавалась, что спортом занимается уже несколько лет.

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