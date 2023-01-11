Самбурская в трусиках-шортах обнажила свои мощные бедра на камеру: рельеф мышц ошеломляет

Настасья Самбурская уже давно строит карьеру в кино. Многие ее знают по роли в сериале «Универ». Не так давно она снялась в новом сезоне 10 лет спустя. Примечательно, что артистка также поет. Пока лишь в личной жизни она не обрела счастье. При этом в свои 35 лет звезда активно занимается спортом и зарабатывает большие деньги.
На этот раз Настасья решила покрасоваться после тренировки. Она была в топе и трусиках-шортах с леопардовым принтом. Актриса решила поиграть рельефом фигуры на камеру. Она обнажила свои мощные бедра и широкие плечи. Самбурская ранее признавалась, что спортом занимается уже несколько лет.
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Поклонники были ошеломлены тем, в какой форме находится звезда. Многие стали называть Настасью русской Зеной — королевой воинов, которая является героиней из одноименного сериала. «Ох, какая вы мощная», «Вы мужика на лопатки уложите», «Какая фигура», «Сила», «С вами лучше не ссорится», «Рельеф бомбический», — стали писать подписчики.