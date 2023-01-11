Полный неликвид: почему Пугачева и Галкин* не смогут продать замок в деревне Грязь

Алла Пугачева и Максим Галкин* уже почти год не живут в России. Пустует роскошный замок пары в деревне Грязь, в строительство которого вложено порядка десяти миллионов долларов. Но продать его за эти деньги Пугачева и Галкин* вряд ли смогут. Эксперты по недвижимости считают особняк именитого семейства неликвидным.

В замке есть спа-зона в китайском стиле с бассейном и сауной, две кухни, клуб с дискотечным интерьером. На прилегающем к особняку участке расположен летний домашний театр для вечеринок и домик для прислуги.

Но продать его будет крайне сложно, считает эксперт по инвестициям в недвижимость Мария Шатова.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».