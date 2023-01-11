Полный неликвид: почему Пугачева и Галкин* не смогут продать замок в деревне Грязь

Алла Пугачева и Максим Галкин* уже почти год не живут в России. Пустует роскошный замок пары в деревне Грязь, в строительство которого вложено порядка десяти миллионов долларов. Но продать его за эти деньги Пугачева и Галкин* вряд ли смогут. Эксперты по недвижимости считают особняк именитого семейства неликвидным.
В замке есть спа-зона в китайском стиле с бассейном и сауной, две кухни, клуб с дискотечным интерьером. На прилегающем к особняку участке расположен летний домашний театр для вечеринок и домик для прислуги.
Но продать его будет крайне сложно, считает эксперт по инвестициям в недвижимость Мария Шатова.
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Во-первых, замок имеет весьма специфичный «рыцарский» интерьер, во-вторых, сам поселок Грязь не элитный и не охраняется, объяснила эксперт. Мария Шатова добавила, что покупателя на этот замок придется поискать.
По материалам kp.ru.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.