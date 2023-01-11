Живот уже огромный: беременная Алиана Устиненко подчеркнула округлости в платье-водолазке оттенка шоколада

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко в канун Нового года рассекретила вторую беременность и теперь с удовольствием рассказывает о своем состоянии и демонстрирует, как меняется ее фигура.
В микроблоге Алиана Устиненко поделилась видео, на котором запечатлено, как она позирует в платье-водолазке оттенка шоколада и с высокой кулей на голове. Будущая мама обтянула свой уже огромный живот, подчеркнув его.
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Алиана Устиненко подчеркнула беременный живот. Фото: соцсети
«10 лет назад я не так погружалась в процесс беременности, сейчас очень много читаю, изучаю. Например, узнала, что уже с 12-14-й недели малыш начинает различать звуки, а с 24-й недели — уже реагировать на голоса мамы, папы, братьев, сестер. Это так мило. А голос мамы более чувствителен через вибрации, дыхание и сердцебиение. Вы знали это? Слушали какую-то особенную музыку во время беременности? Мама и папа у нашего малыша максимально музыкальные, поэтому, думаю, будет маленький артист», — поделилась Алиана Устиненко.
Напомним, будущий ребенок для Алианы Устиненко станет вторым. У нее есть старший сын Роберт, рожденный в браке с Александром Гобозовым.