Живот уже огромный: беременная Алиана Устиненко подчеркнула округлости в платье-водолазке оттенка шоколада

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко в канун Нового года рассекретила вторую беременность и теперь с удовольствием рассказывает о своем состоянии и демонстрирует, как меняется ее фигура.

В микроблоге Алиана Устиненко поделилась видео, на котором запечатлено, как она позирует в платье-водолазке оттенка шоколада и с высокой кулей на голове. Будущая мама обтянула свой уже огромный живот, подчеркнув его.

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