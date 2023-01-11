Стало известно, кому Пугачева доверила свой замок в Грязи, пока сама в Израиле

Певица Алла Пугачева уже почти год живет за границей. Вместе с семьей Примадонна зимует в Израиле, а летом, вероятно, отправится в Прибалтику, как и в прошлом году.

Роскошный замок в деревне Грязь пустует. Но за ним присматривает целый штат сотрудников. Как стало известно от инсайдера, за порядком в особняке следят два охранника, садовник, экономка и водитель.

Ежемесячные расходы на содержание замка — 600 тысяч рублей. В эту сумму входят коммунальные платежи и зарплата персоналу.

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