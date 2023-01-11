«Смотрю на себя и думаю: ну хороша же!»: Лолита покрасовалась формами на пляже в преддверии 60-летия

Лолита Милявская

Лолита Милявская. Фото: Global Look Press

Певица готовится к юбилейному концерту.

Осенью 2023 года певице Лолите Милявской исполнится 60 лет. Выйдя на связь с поклонниками из своего морского отпуска 11 января, артистка сообщила, что уже забронировала даты на ноябрь, чтобы дать юбилейный концерт.

Хотя понятие «юбилейный» Лолите не нравится — для нее каждый концерт как юбилейный, как в последний раз. В своем посте певица спросила у поклонников, нужно ли возвращать песни из репертуара кабаре-дуэта «Академия», и подивилась тому, что к 60 годам отлично выглядит.

«Смотрю на себя и думаю: ну хороша же! Ну хороша! — говорит артистка, любуясь своей фигурой. — По-моему, еще есть, чем внешне… Ну а связки подтянутся. И, надеюсь, за год новые треки тоже».

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Лолита добавила, что всю жизнь придерживается железной логики: не участвовать в общественных спорах и не делить друзей в зависимости от того, как к ним относится социум. Эти правила помогают певице удерживать на плаву в море шоу-бизнеса уже 35 лет.

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