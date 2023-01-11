«Смотрю на себя и думаю: ну хороша же!»: Лолита покрасовалась формами на пляже в преддверии 60-летия

Осенью 2023 года певице Лолите Милявской исполнится 60 лет. Выйдя на связь с поклонниками из своего морского отпуска 11 января, артистка сообщила, что уже забронировала даты на ноябрь, чтобы дать юбилейный концерт.

Хотя понятие «юбилейный» Лолите не нравится — для нее каждый концерт как юбилейный, как в последний раз. В своем посте певица спросила у поклонников, нужно ли возвращать песни из репертуара кабаре-дуэта «Академия», и подивилась тому, что к 60 годам отлично выглядит.