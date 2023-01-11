Лариса Долина в рваной футболке и коротких шортах блеснула стройной фигурой на пляже: челюсти отвисли у всех

На этот раз Долина проводит отпуск с семьей на Мальдивах. Она предпочла провести время с дочкой и внучкой. Певица без стеснения щеголяет в купальнике. А 11 января она решила покрасоваться в мини-шортах. Артистка подчеркнула свою стройную фигуру. Лариса Александровна надела футболку с дырками. От макияжа и укладки она отказалась.

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