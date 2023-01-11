Лариса Долина в рваной футболке и коротких шортах блеснула стройной фигурой на пляже: челюсти отвисли у всех

Лариса Долина уже давно стала знаменитой. Большую часть жизни она выступает на сцене. Певица продолжает выступать в свои 67 лет. Она всегда следила за внешностью, но за последние два года ей удалось преобразиться. Артистка постройнела и сменила имидж. Теперь она чаще выбирает смелые наряды, но некоторые подписчики ее критикуют.
На этот раз Долина проводит отпуск с семьей на Мальдивах. Она предпочла провести время с дочкой и внучкой. Певица без стеснения щеголяет в купальнике. А 11 января она решила покрасоваться в мини-шортах. Артистка подчеркнула свою стройную фигуру. Лариса Александровна надела футболку с дырками. От макияжа и укладки она отказалась.
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Лариса Долина. Фото: соцсети звезды
Поклонники были поражены тому, в какой форме находится Долина. Многие осыпали ее комплиментами.
«Вы прям модель», «Нет слов», «Такая знаменитая певица, а футболка с дырками», «Вам идет загар», «Лариса Александровна, выглядите шикарно», «Чудо, как хороша», «Ох и ножки», — стали писать подписчики.