Розовый блонд: Юлия Салибекова показала, что сделали с ее волосами в салоне красоты – как она выглядит в новом имидже

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова после развода с мужем Тиграном Салибековым экспериментирует со своим имиджем.
Накануне Юлия Салибекова рассталась с наращенными волосами. Но как оказалось, только для того, чтобы нарастить новые - розового оттенка.
В микроблоге Юлия Салибекова предъявила результат преображения - длинные локоны пудрового цвета.
При этом Юлия Салибекова тут же дала понять, что в восторге от того, как стала выглядеть.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Юлия Салибекова с розовыми волосами. Фото: соцсети
«Ааааа! Я готова прыгать от эмоций! Тотал блонд розовый, я тебя давно ждала! Спасибо мастерам, нарастили более 500 капсул за 2 часа! Слов нет, одни эмоции! Я хочу остаться в этом цвете!» - поделилась Юлия Салибекова эмоциями.