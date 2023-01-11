Розовый блонд: Юлия Салибекова показала, что сделали с ее волосами в салоне красоты – как она выглядит в новом имидже

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова после развода с мужем Тиграном Салибековым экспериментирует со своим имиджем.

Накануне Юлия Салибекова рассталась с наращенными волосами. Но как оказалось, только для того, чтобы нарастить новые - розового оттенка.

В микроблоге Юлия Салибекова предъявила результат преображения - длинные локоны пудрового цвета.

При этом Юлия Салибекова тут же дала понять, что в восторге от того, как стала выглядеть.

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