«Размер ноги уже больше, чем у меня»: Муцениеце показала подросшего сына Прилучного в его 10-й день рождения

Агата Муцениеце уже давно снимается в кино. Многие ее знают по сериалу «Закрытая школа». Актриса 8 лет прожила с Павлом Прилучных. Их считали одной из самых гармоничных пар в шоу-бизнесе. Однако в 2020 году она ушла от звезды «Мажора». Посл этого артистка стала жить отдельно с сыном Тимофеем и дочкой Мией.
За последние два года многое изменилось в жизни Агаты. Она поддерживает дружеские отношения с бывшим мужем, который снова женился. На этот актриса трогательно поздравила их сына с днем рождения. Она поделилась кадрами с именинником. Примечательно, что Прилучного не было на на одном кадре.
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Агата Муцениеце с детьми. Фото: соцсети звезды
«Любимый сын! Я поздравляю тебя! 10 лет… офигеть… Я не верю.. они пролетели так быстро! Ты вроде только родился… а уже тебе 10 лет.. наша жизнь действительно - мгновение во вселенной.. пускай твое мгновение будет ярким, веселым и счастливым! Я так тебя люблю!
И я надеюсь что ты, когда будешь взрослым, будешь меня любить не меньше! Ты такой открытый, такой нежный, такой чувственный, ты очень хороший друг, хороший мужчина, честный и достойный. я горжусь тобой вне всяких сомнений!
Расти таким же и дальше и не бери пример со своих родителей, люблю тебя кроха! Хотя, какая нафиг кроха! Размер ноги уже больше чем у меня, а я помню твои крохотные стопочки которые помещались в ладошку!» – написала звезда.
Теперь Агата проболталась, что скоро они переедут в новый дом, который она купила сама после после развода.
Мия и Тимофей с бабушкой. Фото: соцсети звезды