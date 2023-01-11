«Размер ноги уже больше, чем у меня»: Муцениеце показала подросшего сына Прилучного в его 10-й день рождения

«Любимый сын! Я поздравляю тебя! 10 лет… офигеть… Я не верю.. они пролетели так быстро! Ты вроде только родился… а уже тебе 10 лет.. наша жизнь действительно - мгновение во вселенной.. пускай твое мгновение будет ярким, веселым и счастливым! Я так тебя люблю!

И я надеюсь что ты, когда будешь взрослым, будешь меня любить не меньше! Ты такой открытый, такой нежный, такой чувственный, ты очень хороший друг, хороший мужчина, честный и достойный. я горжусь тобой вне всяких сомнений!

Расти таким же и дальше и не бери пример со своих родителей, люблю тебя кроха! Хотя, какая нафиг кроха! Размер ноги уже больше чем у меня, а я помню твои крохотные стопочки которые помещались в ладошку!» – написала звезда.