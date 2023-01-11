На берегу Баренцева моря: Анастасия Макеева покрасовалась в купальнике с принтом в виде скелетов

Актриса и певица Анастасия Макеева вместе с мужем Романом Мальковым проводит время в северных широтах. Пара отправилась на Баренцево море, в село Териберка Мурманской области, которое еще называют краем Земли.

Здесь Анастасия Макеева отважилась позировать в купальнике, правда, предварительно попарившись в бане.