Севастьянова в кожаных лосинах игриво подняла ножку: упругое бедро во всей красе

На этот раз Каролина уехала с подругами в Куршевель. Она даже на заснеженных улицах порой предстает без одежды. А на этот раз спортсменка решила подняться на фуникулере на гору. Она облачилась в кожаные лосины и дубленку. Севастьянова игриво подняла ножку, блеснув упругим бедром.

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