Севастьянова в кожаных лосинах игриво подняла ножку: упругое бедро во всей красе

Каролина Севастьянова уже много лет занимается художественной гимнасткой. Она смогла завоевать большое количество наград, а также стала олимпийской чемпионкой. Примечательно, что спортсменка завершила карьеру и теперь много путешествует. Обычно она красуется в мини-бикини на побережье в Монако.
На этот раз Каролина уехала с подругами в Куршевель. Она даже на заснеженных улицах порой предстает без одежды. А на этот раз спортсменка решила подняться на фуникулере на гору. Она облачилась в кожаные лосины и дубленку. Севастьянова игриво подняла ножку, блеснув упругим бедром.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит чемпионка. Многие осыпали ее комплиментами. Севастьянова сразила всех точеной фигурой.
«Богиня», «Вот как должны сидеть лосины на фигуре», «Ножки не скрыть», «Просто бесподобная», «От вас веет привлекательностью», «Ой, вы покорили лисьими глазками», — стали писать подписчики.