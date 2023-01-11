«Как же так? Он же спортсмен?»: близкие Романа Костомарова не хотят верить в страшное и просят молиться за него

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

В Сети дали понять, что ошарашены новостями о состоянии 45-летнего олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

«Как же так?! Он же спортсмен?! Какое воспаление легких, как такое может быть!? Он выдержит! Он сильный! Скорейшего выздоровления!», «Господи! Прошу тебя, помоги Роману выздороветь!», «Господи, спаси и сохрани раба божьего Романа, даруй ему здоровья!» — высказались подписчики.

Напомним, Роман Костомаров в ночь на 10 января был госпитализирован с пневмонией. Сейчас спортсмен находится в реанимации, он подключен к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Врачи оценивают состояние Романа Костомарова, как крайне тяжелое.