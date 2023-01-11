Все претензии сняты: Валерий Меладзе получил прощение в России

Музыкант Валерий Меладзе получил прощение в России. Речь идет не о недавнем скандале в Дубае, где Валерий Меладзе поддался на провокацию, а об иске в Арбитражном суде Москвы.

Дело в том, что Валерий Меладзе нарушил условия договора аренды со столичной мэрией. Валерий Меладзе арендовал землю под ТЦ «Вантаж» и открыл там ломбард, автошколу и ремонт одежды. По договору он этого делать не мог. В итоге было возбуждено дело за административное правонарушение.

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