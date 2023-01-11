42-летняя певица Слава ошарашила пикантным фото из ванной комнаты: чувственно нагнулась, показав свой «орех»

Примечательно, что Слава всегда была раскрепощенной. И в отпуске она без стеснения демонстрирует свои формы. На этот раз артистка запечатлелась в ванной комнате. Она покрасовалась в мини-бикини. Певица нагнулась, продемонстрировав свои ягодицы во всей красе. Она не стала прикрывать свои формы.

«Вот это я понимаю», – написала звезда.

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