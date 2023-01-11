Вслед за Костомаровым с пневмонией слегла очень известная актриса

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Анастасия Мельникова призналась, что тяжело больна, но врачи уже на протяжении длительного времени не могут поставить ей диагноз.

«Сейчас переживаю последствия терапии — пневмонию. Самая обычная пневмония. Выкарабкаюсь. Кто говорил, что будет легко?!» - заявила она.

Мельникова также добавила, что у нее проблемы с ногами. Актриса перенесла уже четыре операции, но потом заболела коронавирусом.

«До сих пор мне не могут поставить диагноз. Это какая-то новая история, которую в том числе на мне учатся лечить. Но раз я хожу, периодически играю в спектаклях, значит, врачи — гении!» — добавила артистка Woman.ru.

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