Вот чем Тимати любуется: модель Валя Иванова в вязаном мини-бикини оголила свои прелести на отдыхе

Валя Иванова является моделью и уже около года она строит отношения с Тимати. Знаменитый рэпер давно стал папой. Однако с Аленой Шишковой, которая родила ему дочку Алису, а также с Анастасией Решетовой, родившей ему сына Ратмира, он расстался. Ни с кем свадьбу артист устраивать не стал. Теперь звезда то и дело выходит в свет с новой спутницей.
Примечательно, что недавно влюбленные улетели отдыхать. В соцсетях Иванова поделилась кадрами, на которых покрасовалась в ванной комнате. Модель облачилась в вязаный купальник, оголив свои прелести. Она показала упругий бюст и плоский живот. Валя не стала прикрывать зону бикини. Она отказалась от макияжа.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит избранница рэпера. Многие отметили, что у нее точеная фигура. «Какая вы классная», «Фигура богини», «Очень красиво», «Прекрасен каждый см тела», «Просто бесподобно», «Ох, как хороша», «Тимати умеет выбирать женщин», «Это реально? Фигура как из космических фильмов», — стали писать подписчики.
Валя Иванова и Тимати. Фото: соцсети звезды