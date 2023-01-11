Вот чем Тимати любуется: модель Валя Иванова в вязаном мини-бикини оголила свои прелести на отдыхе

Примечательно, что недавно влюбленные улетели отдыхать. В соцсетях Иванова поделилась кадрами, на которых покрасовалась в ванной комнате. Модель облачилась в вязаный купальник, оголив свои прелести. Она показала упругий бюст и плоский живот. Валя не стала прикрывать зону бикини. Она отказалась от макияжа.

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