Мама Романа Костомарова рассказала о его состоянии

Валентина Костомарова, мама олимпийского чемпиона Романа Костомарова, рассказала о том, что фигурист пока что остается в прежнем состоянии, никаких изменений не наблюдается.

«Пока никаких изменений. Как я могу себя чувствовать? Никак. Понятно, что должен быть настрой, без настроя нельзя», - сказала она в телефонном разговоре с журналистами.

Семья спортсмена получает огромное количество звонков с предложениями помощи. Валентина Костомарова поблагодарила всех за поддержку и пожелала неравнодушным людям крепкого здоровья.

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Напомним, Роман Костомаров был госпитализирован в ночь на 10 января. По данным СМИ, спортсмен поступил в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату ИВЛ, - ему диагностировали двустороннюю пневмонию. По материалам телеканала «360».