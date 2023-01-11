Обычная 44-летняя тетя: Климова смыла косметику и поразила народ видом — глаза узкие, щеки буграми

Екатерина Климова, которой в конце января исполнится 45 лет, много лет поражает публику своей грацией и красотой.

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Публика в шоке: как можно оставаться столь красивой и молодой так долго? Звезда утверждает, что никаких особых манипуляций с лицом и телом она не делает, просто регулярно посещает косметолога.

А теперь в Сети появилось фото, на котором Климова предстает без прикрас: смыв макияж, не обработав фото специальной программой. Глядя на этот кадр, обычные женщины могут успокоиться — их любимица точно такая же. Ее глаза в улыбке превращаются в щелочки, а щечки — в огромные бугры.