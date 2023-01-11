Люди онемели: Волочкова прямо на пляже показала «межножную щель», засунув палец (фото)

Анастасия Волочкова не разочаровала публику, улетев на Мальдивы. И хотя балерина на сей раз оказалась в отпуске без спутника, она смогла порадовать народ горячим контентом.

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Артистка, конечно же, для начала выдала хорошую порцию своих шпагатов, не теряя своей фирменной растяжки. А затем перешла к более знойным темам.

Последний кадр Волочковой в соцсетях поразит любого, ведь на нем звезда показывает свою «межножную щель» крупным планом, засунув пальчик в трусики от купальника. Народ удивился смелости знаменитой блондинки, ведь такое нечасто увидишь.