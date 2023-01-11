Звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов – о мужской уверенности Хабенского

11 января, в день рождения Константина Хабенского, его поздравил коллега — актер Антон Богданов.

«Константин Юрьевич — спокойный, и это спокойствие передается всем на площадке, а за спокойствием всегда идет уверенность и мужская, и женская, и профессиональная, и жизненная. С ним очень спокойно.

Даже если может произойти какая-то нештатная ситуация — пожары, как это бывало на картине «Огонь» — Константин Юрьевич всегда был очень спокоен, уверен в том, что все будет хорошо», — поделился своим мнением о Хабенском Антон Богданов.