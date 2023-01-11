Звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов – о мужской уверенности Хабенского

11 января, в день рождения Константина Хабенского, его поздравил коллега — актер Антон Богданов.
«Константин Юрьевич — спокойный, и это спокойствие передается всем на площадке, а за спокойствием всегда идет уверенность и мужская, и женская, и профессиональная, и жизненная. С ним очень спокойно.
Даже если может произойти какая-то нештатная ситуация — пожары, как это бывало на картине «Огонь» — Константин Юрьевич всегда был очень спокоен, уверен в том, что все будет хорошо», — поделился своим мнением о Хабенском Антон Богданов.
Антон Богданов. Фото: Global Look Press
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Звезда «Реальных пацанов» не скрывает своего восхищения коллегой.
«Были сложные ночные смены, весь молодой коллектив равнялся на него. Он всегда бодрый, веселый. Мы подтягивались всегда до его уровня. Когда на нас нападала лень, хотелось спать, Константин Юрьевич показывал профессионализм актерской работы и мы понимали, что у нас есть пример для подражания», — сказал Богданов в интервью изданию РИА ФАН.
В завершение Богданов сердечно поздравил именинника: «Недавно на Новый год он мне пожелал:
«Главное — оставаться людьми и верить в хорошее». Я желаю ему всегда оставаться тем самым хорошим человеком. Кучу сил, амбиций, драйва и, наверное, гармонии. Он сейчас много снимается, руководит, если начнется внутренний дисбаланс, то не хотелось бы такого для близкого человека. Внутренней гармонии, тогда все получится».