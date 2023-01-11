Спортивный комментатор Виктор Гусев – о «мохнатой руке» Андрея Малахова

11 января – день рождения популярного телеведущего Андрея Малахова. С этим праздником его поздравил коллега Виктор Гусев.

«Я очень хорошо помню то время, когда Андрей начинал [карьеру]. Это человек, который в своей профессии сделал себя абсолютно сам. Приехал в Москву издалека, начинал с программы «Доброе утро» на ОРТ. По-моему, сначала был корреспондентом, потом ведущим. Постепенно-постепенно совершенствовался в профессии. На мой взгляд, достиг в ней очень больших высот», - сказал Гусев.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Комментатор добавил, что лично он очень уважает Андрея.