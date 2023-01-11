Джессика Честейн блистала на «Золотом глобусе» в «голом» платье, усыпанном бриллиантами

Прошедшая 10 января в Беверли-Хиллз церемония награждения «Золотого глобуса» сверкала нарядами звезд на красной ковровой дорожке. Но ослепительнее всех была актриса Джессика Честейн, прибывшая как номинант на лучшую женскую роль в мини-сериале.

45-летняя артистка вышла к фотографам в платье, усыпанном бриллиантами, которое, к тому же, просвечивало многие элементы ее фигуры. Дерзко, хотя, вроде бы, все прикрыто.